La SNCB a une nouvelle application : tient-elle bien ses promesses ?

On a testé l'application SNCB - On n'est pas des pigeons (44/183) - 12/03/2021 Pigeons teste l'application SNCB

L’indicateur du taux d’occupation permet de répartir les voyageurs dans différents trains, un point qui semble important avec la crise sanitaire toujours présente.

Ces taux sont calculés selon trois données. D’abord, ils se basent sur les données historiques d’occupation des précédents jours. La deuxième donnée utilisée c’est la météo. Selon le climat, il y a plus ou moins de voyageurs dans les trains. Finalement, la troisième donnée c’est l’accompagnateur de train qui la fournit. Il indique en temps réel si le train est très ou peu rempli. A partir de ces informations, le code couleur peut être établi sur l’application. Le vert signifie qu’il reste de très nombreuses places assises disponibles, le jaune qu’il en reste quelques-unes. La couleur orange indique que les places disponibles restantes sont surtout des places debout et finalement le rouge signifie que le train est complet. Même si la SNCB tente de coller au réel le plus fidèlement possible, cet indicateur ne provient que de données prédictives.