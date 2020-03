La restauration face à la crise du Coronavirus - © Gwengoat - Getty Images/iStockphoto

La restauration face à la crise du Coronavirus - On n'est pas des pigeons (47/214) - 18/03/2020 L'Horeca belge est frappé de plein fouet par le coronavirus. Les annonces de fermetures totales et temporaires se multiplient sur internet… Alors que les plats à emporter et les livraisons sont toujours autorisés, avec des consignes de sécurité à respecter. Pourquoi ces arrêts ? Et qui continue ses activités ? On fait le point.