La réouverture des centres commerciaux : une affluence inattendue

C’est ce lundi 11 mai 2020 qu'a eu lieu la grande réouverture pour les dizaines de centres commerciaux que compte notre pays. Cette date marquera leur histoire, car en effet, jamais depuis leur existence, ces temples de la consommation n’avaient dû fermer aussi longtemps. Pratiquement deux mois de fermeture ! On pouvait s’attendre à un rush comme nous l’avons observé à la réouverture des drive-in de Quick et des McDonald’s, ou devant certaines enseignes, comme Ikéa. Qu’en est-il exactement dans les centres commerciaux ?

City 2 à Bruxelles City 2 à Bruxelles - © Tous droits réservés A midi, Jurgen De Gelas, directeur du centre commercial City 2, faisait ce constat : " Je vois qu’il y a quand-même du monde, pas qu’il y a trop de monde, vraiment pas, mais il y a une bonne affluence. Dans certains magasins, il y a un petit peu de files, mais en général, ça se passe très bien. On est plus ou moins à 40-50% de la fréquentation d’un lundi normal. Le centre a décidé de limiter le nombre de visiteurs simultanément sur place à 3000. Vers 11h00, son compteur affichait 500 personnes présentes. " Tout le monde se demandait ce que ça allait donner et honnêtement pour moi, c’est au-dessus de mes espérances. Ça reste un lundi. Le lundi, ce n’est pas non plus le jour où il y a le plus d’affluence, donc, pour un lundi, honnêtement, je crois qu’on ne peut être qu’heureux et le mieux encore, c’est que tout le monde est assez respectueux en terme des bons gestes à adopter, donc ça me rassure encore plus. " Le centre commercial City 2, parmi ses mesures de réduction des risques, a décidé de réduire de plus de moitié le nombre d’entrées au centre. Elles sont passées de 10 à 4.

Les Grands Prés à Mons Les Grands Prés à Mons - © Tous droits réservés A 12h00, deux heures après l’ouverture des portes du centre commercial montois, le directeur Thomas Cornil faisait ce constat : " C’est calme. On est environ à 40% d’une journée normale. Je suis relativement surpris. J’attendais un petit peu plus de monde. On n’a pas eu de monde avant l’ouverture des portes. On n’a pas été pris d’assaut. Les gens ont attendu 11h00-11h30 pour arriver. Donc, là, on voit qu’on revient à une tendance plus normale. Cela étant, il faut bien penser que les restaurants sont fermés, cela joue sur la fréquentation, donc, on se doutait que ce serait plus calme. " Au moment où le directeur du centre commercial répondait à nos questions, le blocage à partir de 2500 visiteurs simultanément sur place n’avait pas encore dû être déclenché.

Médiacité à Liège Médiacité à Liège - © Tous droits réservés Julien Huart, directeur du centre commercial liégeois témoigne : " C’est très calme. On n’a pas constaté de rush comme on avait pu éventuellement l’envisager. On a une affluence qui est grosso modo de la moitié de l’affluence d’un lundi traditionnel " Ici, aussi, comme dans les autres centres commerciaux contactés, on ne s’attendait pas à une reprise si timide. " C’était assez compliqué de prévoir la réaction des clients parce qu’il y a eu certaines enseignes, type bricolage, qui ont rouvert au compte-gouttes dans les semaines précédentes et qui ont quand même connu une fréquentation importante au moment de la réouverture. Finalement, il y a quand-même une certaine logique qui s’est installée dans la population et donc chez les consommateurs aussi en général. Ce constat inspire un sentiment ambivalent chez ce directeur. " Je m’attendais à plus que ça, donc je suis, pour la santé publique, globalement positivement surpris, après évidemment, on espère toujours pouvoir rattraper un rythme de croisière qui se rapproche plus d’une fréquentation normale. "

Le syndrome de la cabane En général, les consommateurs hésitent à sortir malgré presque deux mois de fermeture de la majorité des magasins. Les psychologues appellent ce phénomène " le syndrome de la cabane ". Alors que les sorties sont possibles pour une grande variété de raisons, les confinés préfèrent rester enfermés. Une crainte généralisée subsiste. Elle est somme toute justifiée. Le virus circule toujours. En évitant de se ruer en masse à l’entrée des centres commerciaux, les Belges font preuve finalement d’une certaine sagesse.