La puce électronique des chats et chiens est-elle encore utile ?

Puçage des animaux et données personnelles - On n'est pas des pigeons (74/183) - 03/05/2021 Les propriétaires de chiens et de chats doivent faire pucer leur animal de compagnie, c'est obligatoire. Et, depuis le premier mai, les règles du RGPD, le Règlement général sur la protection des données, s'appliquent à ces puces électroniques: désormais, seuls les professionnels de la santé comme les vétérinaires et les responsables de refuges, pourront lire les données personnelles inscrites dans la puce et vous aider, de la sorte, à retrouver votre animal au plus vite. Vous pouvez, cependant, marquer votre accord pour que d'autres personnes puissent lire ces données mais, attention, cela peut-être dangereux. On peut ainsi vous réclamer une rançon, par exemple. Pour la mise à jour des données, il faut consulter les plateformes officielles d'enregistrement DogID et CatID.