La publicité via les médias traditionnels est-elle dépassée ?

A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la pub, Pigeons accueille Philippe Marion, professeur à l'UC Louvain. Selon ce dernier, les consommateurs ne sont plus dupes de la publicité devenue dans les faits un vieux média que des sociétés comme Evian tentent, et avec succès, de dynamiser (pubs récurrentes avec des enfants ). Devenue donc relativement inoffensive, même si elle coûte très cher, la pub cède aujourd'hui la place aux influenceurs , par exemple, qui, eux, avancent de manière beaucoup plus masquée.

Journée mondiale de lutte contre la pub - On n'est pas des pigeons (55/183) - 26/03/2021

Nous avons posé la question à Philippe Marion, professeur émérite des facultés des sciences économiques, sociales, politiques et de communication de l’UCLouvain. "Plus personne n’est dupe de la publicité "classique" telle qu'on la connaissait avant. Elle a fait ses preuves et a eu son temps de gloire dans le passé."

Par contre, Philippe Marion pointe un autre secteur qui est à ses yeux, bien plus dangereux : les influenceurs. "Dans les médias classiques, quand on voit une pub, on l'identifie tout de suite. Alors que quand elle passe par un influenceur, elle est plus "masquée"." Les marques ont bien compris que c'est là que tout se passe. Si le travail est bien fait, "le marketing d'influence" est un moyen puissant pour convertir le consommateur à l'achat d'un produit ou d'un service.