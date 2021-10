La princesse Elisabeth, reine du merchandising ? Eh bien, non !

Bon anniversaire, Elisabeth! - On n'est pas des pigeons (140/183) - 26/10/2021 Ce lundi, c'est l'anniversaire de la future reine Elisabeth, elle a 20 ans! A cette occasion, Jacques Graye a arpenté le centre ville de Bruxelles, à la recherche de produits à l'image d'Elisabeth ou de la famille royale. Et, hormis la traditionnelle boîte de biscuits Delacre, dans sa version 2021, et quelques cartes postales, vendues au Musée BELvue, près du Palais Royal, il n'a rien trouvé, même s'il a visité quelques chocolateries, dont une appelée "Elisabeth"!