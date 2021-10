La pomme Pink Lady, une redoutable machine marketing qui vient de (très) loin

Seuls les producteurs agréés ont le droit de vendre sous ce nom les pommes de ces variétés. La mise sur le marché et la promotion sont très cadrées. On ne peut pas faire n’importe quoi avec Miss Pink Lady…

En Europe, c’est Pink Lady Europe qui détient la licence pour tout le continent. Pink Lady Europe verse des droits d’utilisation de la marque à Apple and Pear Australia, et touche une commission par kilo de pommes vendus.

Si on regarde toutes les pommes sur le marché, je ne pense pas qu’on puisse trouver une autre pomme qui bénéficie de plus de moyens marketing que la Pink Lady

Observez quand vous êtes au rayon fruits : le phénomène de labellisation/promotion existe sur d’autres fruits que les pommes, votre fruit préféré se pare de plus en plus souvent d’une étiquette et d’un logo, s’accompagne d’un slogan ou d’un concept, des pratiques marketing nouvelles pour un secteur traditionnel qui a décidé d’acquérir plus de visibilité.

Et comme l’analyse le site français Slate :

Pour le fruit, l’enjeu est de taille […] il s’agit de revaloriser le produit pour lutter contre sa fâcheuse tendance à se banaliser. Soit par une montée en gamme en jouant sur la préparation, l’emballage, la conservation, le service (comme un sticker indiquant la maturité du fruit). Soit en captant une partie du marché grâce à sa propre marque… Pour se rendre à terme incontournable

Du Côté du Centre fruitier wallon, son directeur Olivier Warnier insiste :

Pour qu’une pomme soit connue, on doit faire beaucoup de marketing, de pub. Et donc ça coûte de l’argent. Il est normal que si l’on développe ce genre de variétés en dépensant beaucoup d’argent, l’opération doit être faite par des groupes privés

En Wallonie, avec Fairbel Fruits, on mise plutôt sur la force de l’association des producteurs…

