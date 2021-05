La piscine conteneur, un concept séduisant qui fait son chemin

Une piscine en conteneur - On n'est pas des pigeons (83/183) - 14/05/2021 Installer une véritable piscine en dur dans son jardin n'est pas à la portée de toutes les bourses.C'est pourquoi, les conteneurs de camions ou de bateaux ont de plus en plus la cote. Ils coûtent environ trois fois moins cher au total, ils sont vite installés et ils sont sécurisés sur le plan de l'étanchéité et de l'hygiène. Néanmoins, avant de vous précipiter et comme pour choisir un bon pisciniste, il faut choisir une entreprise sérieuse en la matière et veiller au contrat d'entretien proposé car une piscine quelle qu'elle soit s'entretient une fois par an.