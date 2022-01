La petite puce de vos cartouches, la grande supercherie ? Une pénurie imprévue lève un coin du voile

Et l’un des objectifs inavoués de ces puces, c'est contrer les compatibles, ces cartouches alternatives vendues beaucoup moins chères et qui fonctionnent pratiquement aussi bien.

Dans cette boutique de cartouches d’imprimante basée à Namur , on parle de gaspillage monstre. Il suffit de mettre le nez dans son bac pour cartouches usagées pour s’en rendre compte. Au milieu des cartouches à moitié vides, on trouve plusieurs cartouches pleines, encore emballées pour certaines. "Tout ça, c’est plein ?" demandons-nous à Thibaud Skinkel, le gérant . "Là, il y a presque un jeu complet, regardez !" nous montre-t-il.

L’impression, donc, c’est la reine de l’obsolescence. Jonas Moerman, spécialiste de l’obsolescence chez Ecoconso, nous en parle. "En France, Halte à l’Obsolescence Programmée, c’est une association qui a mené une enquête et donc, leur conclusion, c’est que dans des cartouches, il pouvait rester jusqu’à vingt à quarante pour cent d’encre, donc, ce n’est vraiment pas un petit résidu." La responsable de cette monstrueuse pollution, c’est une petite puce électronique.

"Alors ça, c’est la petite puce qui est là, tout simplement, qui est reliée à la tête d’impression et donc qui envoie les informations à l’imprimante en disant, ben voilà, j’ai autant de copies à faire et une fois que le nombre de copies est atteint, et bien, la cartouche n’est plus utilisable."

Et pourtant, explique Thibaut Skinkel: "Alors que quand vous la prenez, dans nonante pour cent des cas, la cartouche en fait est encore pleine. Il reste encore de l’encre dedans."

L’un des objectifs inavoués de ces puces : contrer les compatibles, ces cartouches alternatives vendues beaucoup moins chères et qui fonctionnent pratiquement aussi bien. "Ces puces-là empêchent en fait tout ce qui est équivalent, compatible, on appelle ça comme on veut, de pouvoir fonctionner dans les machines. Evidemment, il y a des points d’interrogation, des croix rouges qui apparaissent en vous disant "Attention, vous avez utilisé une cartouche contrefaite !" ou non de la marque, en ne citant pas de marque." poursuit Thibaut Skinkel.