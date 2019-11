Tout en étant 7 à 8 fois moins chère, cette peinture blanche pour murs et plafonds présente a priori les mêmes caractéristiques que des peintures de grandes marques : 20 litres pour couvrir 160 m2, un rendement de 8 m2 au litre et un temps de séchage 4 à 6 heures.

La peinture au pied du mur

La peinture en promo de chez Brico: j'achète ou j'achète pas ? - © Tous droits réservés

Alors, c'est parti pour en mettre une couche... " Première application, l’impression c’est que ça ne couvre pas très très fort… Elle s’applique facilement mais ça ne couvre pas comme l’autre peinture de marque que j’utilise, du coup, il faudra à mon avis trois couches au moins... Mais il faudra voir le résultat quand ce sera bien sec. "

Résultat, 6 heures plus tard, quand la peinture a séché... " Je suis plutôt agréablement surpris, ça couvre quand même mieux que ce que je pensais en l’appliquant, c’est pas mal, ça peut valoir la peine si on ne cherche pas un résultat professionnel et si on le fait soi-même c’est clairement de l’argent gagné !

Mais voilà, avec une seule couche, la peinture s’enlève d’un simple coup de chiffon humide, alors pour bien couvrir, il faudra plus que deux couches, donc on va utiliser plus de peinture que si on utilise une peinture de marque plus chère. Cela dit, pour des pièces comme une buanderie ou une cave cette peinture peut certainement convenir… "

Alors, finalement, à condition de ne pas être trop exigeant et d’accepter d’en remettre plusieurs couches, cette peinture en promo de chez Brico à 2,40 euros le litre, moi j'achète !