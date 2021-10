La mayonnaise industrielle light, pas si allégée que l'on pourrait croire

Les mayonnaises industrielles, light ou classique, présentent le même nutri-score D, pourtant l'une est moins grasse et l'autre contient plus de sel et plus de sucre.

Dans l'industrielle classique, on retrouve 10 ingrédients. Dans l'allégée, 16 ! Un peu chargée, donc, pour une sauce allégée.

Dans la mayo industrielle allégée, l'eau et les épaississants sont les éléments principaux.

Voici la liste:

eau huile un jaune d'oeuf moutarde vinaigre sel divers épaississants des antioxydants des colorants des arômes

Verdict de Serge, cuisinier: "c'est une préparation qui ressemble à de la mayonnaise". Mais, il estime que ce n'est pas du tout de la mayonnaise.

Il y a un paradoxe: plus on consomme des produits light, plus on a tendance à grossir.

Verdict de Serge, diététicien: "Ce n'est pas un produit à recommander. Dans le sens où ils sont moins riches en calories, donc c'est intéressant. Mais il faut savoir qu'il y a un paradoxe: plus on consomme des produits light, plus on a tendance à grossir."

C'est un leurre.

Et il ajoute: "Pour trouver le même plaisir qu'avec un vrai produit, les gens vont avoir tendance à en mettre beaucoup plus dans leur assiette. Et finalement, ils se sont trompés, c'est un leurre."

Et elle est aussi plus lourde pour votre portefeuille : au litre, la mayo classique coûte 3,46 euros et la mayo light, 6,42 euros !