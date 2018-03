La maison modulaire: rapide, moins cher, mais une architecture limitée

Batibouw, c’est le rendez-vous incontournable des candidats bâtisseurs. A travers les allées du salon, on trouve toutes les formules à tous les budgets. Clé sur porte, entreprises de construction, corps de métiers séparés. Parmi les options les plus rapides, on parle de plus en plus des maisons modulaires. Des habitations "prêtes à poser", censées éviter les chantiers interminables…

25 à 30% moins cher

La solution des maisons modulaires est-elle vraiment intéressante? Pour le savoir, nous nous sommes rendus chez un propriétaire de Hoeilaart, près de Bruxelles. Carl Speth est l’heureux propriétaire d’une maison "prête à poser" depuis huit mois. A première vue, on dirait une maison traditionnelle en briques, intérieur cosy et cuisine hyper équipée. En fait, cette habitation s’est construite comme un immense Lego, module après module, posés en un seul jour sur des pieux, carrelage, câblage, et salle-de-bain compris.

"Le principal atout de cette maison, nous explique Carl, c’est bien sûr la rapidité, le temps d’effectuer tous les raccordements, nous avons pu emménager en trois mois. Et puis surtout le prix. Dans notre cas, 25 à 30% moins cher qu’une maison traditionnelle. Avec les finitions que nous avons choisies, nous sommes à 1 100 euros le mètre carré alors que l’équivalent en traditionnel nous aurait coûté environ 1 500 euros du mètre carré".

Point de vue confort, Carl semble ravi, mais qu’en est-il de la stabilité? "C’était l’une de nos craintes, dit-il, puis nous avons été rassurés par la qualité des matériaux utilisés, du béton armé, notamment. Pour l’instant, une maison traditionnelle est en train d’être construite, adossée à la nôtre. Rien ne bouge, aucune fissure…".

La maison modulaire peut donc être une bonne solution pour les candidats bâtisseurs pressés et au budget limité, mais il faut savoir que les choix sont limités point de vue architectural. Les modules, construits en usine, correspondent un peu à des moules dont il est difficile de sortir. Avec cette formule, vous pourrez vous offrir une maison assez "simple", mais oubliez l’excentricité...!