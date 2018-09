La luxopuncture: une technique efficace dans de nombreuses situations?

Nous sommes allés à la rencontre d'un appareil qui serait révolutionnaire. En suivant un schéma sur son écran, l'opérateur manipule un espèce de stylo. Il le positionne sur différents points précis du corps de sa patiente. L'avantage de cette nouvelle technique est indéniable : les aiguilles invasives de l'acupuncteur ont été remplacées par un faisceau de lumière rouge.

"On va avoir les photons qui vont sortir de la sonde. Ce sont des photons qui ont une énergie, qui va servir à la stimulation des points réflexe. Cette stimulation des points-réflexes permet de rééquilibrer le système hormonal, le système digestif et le système nerveux " nous explique Yann Marion, Responsable commercial. Cette technique, appelée luxopuncture, serait utile dans beaucoup de situations : perte de poids, arrêt du tabac, ou encore rajeunissement du visage. Le prestigieux Institut Pasteur de Lille s'est penché sur l'une de ces belles promesses. Il a mesuré l'efficacité de cet appareil pour perdre du poids. Les résultats de son étude montreraient un effet positif.

De notre côté, nous n'allons pas mené notre propre étude clinique. Nous allons au moins tester cette technique comme aide à l'amaigrissement. Fanny, l'une de nos téléspectatrices, s'est portée volontaire. Elle se prépare pour l'événement de sa vie, sa motivation est donc déjà très grande : "Je vais me marier dans quelques mois, et donc je suis en train d'essayer de perdre du poids pour retrouver mon 'poids de forme'. Donc j'aimerais perdre en tout une dizaine de kilos".

C'est un faisceau lumineux qui se propage dans votre corps et qui est, en fait, plus puissant que juste la plantation d'une aiguille...

Nous avons accompagné Fanny lors de l'une de ses séances de luxopuncture. Elles se déroulent dans un institut de beauté. La dame qui l'accueille a l'air très convaincue par sa technique : "C'est un faisceau lumineux qui se propage dans votre corps et qui est, en fait, plus puissant que juste la plantation d'une aiguille. On peut traiter tout ce qu'on veut avec ça", précise-t-elle.

Au contraire de l'esthéticienne, nous sommes allés voir un acupuncteur qui est lui plutôt sceptique par rapport à l'efficacité de l'appareil. "Pour stimuler un point d'acupuncture, il y a l'aiguille, il y a différentes autres techniques qui sont décrites dans l'acupuncture comme le fait de chauffer des points d'acupuncture. Il y a le laser, qui peut émettre dans les rouges ou dans les infrarouges. Mais le problème c'est qu'ici on a un faisceau d'infrarouges qui n'est pas défini. Donc dans l'état actuel de ce que je peux lire sur la technique, pour moi ce n'est pas une méthode qui est actuellement reconnue comme étant une méthode pour stimuler efficacement les points d'acupuncture", explique le Docteur Olivier Cuignet, acupuncteur.

Une formation d'une journée pour pouvoir utiliser l'appareil de luxopuncture

L'esthéticienne s'aide d'un manuel pour mener sa séance. Il faut savoir que la formation pour utiliser l'appareil est très courte : une journée. A titre de comparaison, un acupuncteur s'entraîne au moins durant un an pour connaître les différents points où planter ses aiguilles. "Mon gros souci aussi c'est qu'il s'agit d'une technique où on a une combinaison de points très fixes, mais qui ne sont pas spécifiques au patient. Cette technique va tout à fait à l'encontre de l'esprit de l'acupuncture", ajoute le Docteur Cuignet.

Mais la luxopuncture pourrait-elle être finalement efficace? Fanny s'est lancée avec une esthéticienne dans une série de séances pour une aide à l'amaigrissement. Celle-ci précise : "Ça ici c'est pour faire barrière à tous ces grignotages. Ça joue sur tout ce qui est le stress. Ça aide à l'amincissement. A côté de ça, il faut faire attention à votre alimentation...".

8 séances de luxopuncture pour près de 500 euros, trajets compris

Quelques mois plus tard, nous avons retrouvé Fanny, après huit séances de luxopuncture. Elle a tiré le bilan de son traitement. Finalement, elle a perdu deux kilos et demi, quatre fois moins qu'espéré... Elle grignotait moins, mais cela peut tout aussi bien s'expliquer par sa motivation et les conseils diététiques reçus. "Personnellement, je ne me suis pas sentie aidée via cette méthode en tout cas. Il y a aussi l'aspect bien-être qu'on était sensé ressentir après les séances, comme l'apaisement et ce genre de choses, que personnellement je n'ai pas ressenti", nous dit-elle.

Fanny pense donc qu'elle aurait perdu ces quelques kilos sans la luxopuncture. Elle aurait donc pu épargner une coquette somme. Son traitement aura quand même coûté, avec les trajets, près de 500 euros.