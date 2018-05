La location de vaisselle séduit les particuliers mais à quel prix?

De plus en plus de particuliers louent de la vaisselle pour leur fêtes de fin d'année, banquets, réceptions, mariages. La dernière mode en matière de location de vaisselle, les services vintages! Avec la disparition du trousseau de mariage, nous sommes de moins en moins nombreux à avoir des services complets de vaisselle chez nous. Du temps de nos grand-parents, les femmes, une fois le mariage arrivé, étaient prêtes à emménager: elles étaient équipées d'un service de vaisselle et de linge de maison. Aujourd’hui, sur les listes de mariage, on voit de moins en moins souvent des services de vaisselles. La société de consommation dans laquelle on vit fait qu’on garde très rarement des services entiers toute notre vie. Les modes évoluent et on aime suivre la tendance et donc changer la vaisselle. Lorsque nous recevons du monde nous devons alors nous tourner vers des services de location de vaisselle. Nous faisons le point sur les différents services proposés mais surtout à quels prix?

Fini les assiettes blanches impersonnelles, place au vintage! La location de vaisselles séduit les particuliers mais à quel prix? - © Hoolie La location de vaisselles séduit les particuliers mais à quel prix? - © Tous droits réservés La dernière tendance en location de vaisselle ce sont les assiettes vintage. Les beaux services qui prennent la poussière dans les armoires de vos grand-mères ont beaucoup de succès en ce moment, exit les assiettes blanches impersonnelles! Des services de location de vaisselle se sont d'ailleurs spécialisés dans le domaine de l'assiette vintage. C'est le cas notamment de Hoolie. Dans le showroom de Hoolie, vous ne trouverez que de la vaisselle ancienne! Anne-Sophie, Coco et Romane ont chiné toutes les pièces qu'elles proposent à la location. Brocantes, marchés, elles sont constamment à la recherche de la perle rare, du verre en cristal taillé, du porte-couteau en porcelaine, des assiettes avec de belles dorures... En deux ans, elles ont réussi à trouver des petites perles dans des différents styles: rustique, baroque, classique, liberty... "On ne fonctionne qu'au coup de cœur" expliquent Anne-Sophie, Coco et Romane qui s'amusent à mixer les styles pour un résultat surprenant mais surtout très chic! Mais le vintage a un coût. Les assiettes vintage sont beaucoup plus chères à la location que les assiettes classiques. Comptez 8€/personne si vous prenez l'option avec les verres en semi précieux et 15€/personne si vous prenez l'option avec les verres en cristal. Si par malheur vous cassez une assiette ou un verre, à nouveau l'addition sera salée: 35€/verre et 45€/l'assiette. Ce qui explique un tel prix c'est la rareté du produit. Les objets cassés sont irremplaçables puisqu'ils sont uniques. C'est d'ailleurs pour cette raison que Hoolie refuse que les clients rendent la vaisselle propre. Les filles lavent elles-mêmes la vaisselle et elles font tout à la main "c'est lors du nettoyage qu'il y a le plus de risques de casse" nous explique Anne-Sopie, "on préfère éviter tous risques!" Ma Belle Vaisselle fonctionne sur le même principe, c'est un service de location de vaisselle ancienne pour les petites et grandes occasions.

Vous voulez revendre la vaisselle de votre grand-mère? La location de vaisselles séduit les particuliers mais à quel prix? - © Tous droits réservés Le service de votre grand-mère qui traîne dans une caisse au grenier peut avoir de la valeur! Tout dépend en réalité du type de vaisselle. Ce qui est recherché ce sont les matériaux nobles comme la porcelaine, l’argenterie, les verres en cristal et les couverts en nacre. Si vous avez par exemple de la porcelaine Boch, de Gien ou de Limoges, les prix peuvent vite s’envoler. C’est valable uniquement si l’objet n’a aucun coup et qu’il est dans un état nickel. L’objet doit également porter la marque de la maison généralement estampillée au dos. Si vos assiettes vos verres sont abîmés, il existe des artisans qui peuvent les redorer et réparer les verres légèrement ébréchés. On trouve également des tutos sur internet pour vous expliquer comment faire. Sur des sites de seconde main on peut par exemple trouver une assiette Boch à 25€/pièce, un vase Gien à 125€ ou un service à café en porcelaine de Limoges pour 175€. Attention cependant aux arnaques et contrefaçons que l'on trouve sur les sites. Pour les vendre, vous pouvez essayer chez des antiquaires si vous avez des pièces d’exception, en brocante, sur les sites de seconde main ou dans les magasins dépôt-vente. Sachez aussi que Hoolie rachète aux particuliers. Donc si vous avez des pièces originales, vous pouvez leur envoyer des photos.

Les services de location classiques, moins onéreux! La location de vaisselles séduit les particuliers mais à quel prix? - © Festirent Heureusement, il existe aussi des services de location de vaisselles plus traditionnels et qui proposent des prix plus abordables. Le plus gros en Wallonie c’est CDS Options mais il ne loue pas aux particuliers. Nous sommes donc allés chez FestiRent, une entreprise familiale qui existe depuis plus de 20 ans à Ixelles. Ils proposent une dizaine de type de services différents. Ils ont remarqué une évolution dans la demande de leurs clients, qui aiment avoir plus de choix et qui veulent autre chose que des assiettes blanches. Chez Festirent, les assiettes sont toutes à moins de 0.50€/pièce. Il faut compter 3.50€ par tête et ce prix inclut les chaises et la table avec! Si par malheur, vous cassez quelque chose, cela vous coûtera également moins cher: comptez environ 2€ pour un verre et 3€ l’assiette cassée. Ce genre de services de location est beaucoup plus complet puisque ils louent tout pour vos événements, ça va de la vaisselle, aux meubles, tables, chaises, braseros, barbecues, tables de poker jusqu’au … trône de Saint Nicolas!