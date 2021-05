La Jupiler devient rouge pour l’Euro de foot 2021

Une Jupiler rouge pour l'Euro - On n'est pas des pigeons (85/183) - 18/05/2021 Euro de foot et Diables rouges obligent, Jupiler vient de lancer sur le marché une pils rouge. Cette bière n' a pas un goût nouveau, elle est juste colorée avec un liquide naturel à base de carottes. Autrement dit, il s'agit là d'une opération marketing ni plus ni moins.Jean-Claude Jouret, professeur de marketing, met en avant le lien affectif, l'osmose que Jupiler veut ainsi créer entre sa bière, les consommateurs-supporters et les Diables. Et cela, avec l'approbation du coach en personne, Roberto Martinez. Jupiler intègre vraiment tout le monde dans cette campagne Red Inside qui durera deux mois.