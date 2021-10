La gratuité pour les collations saines à l’école, une revendication !

Ecoles: collations gratuites? - On n'est pas des pigeons (142/183) - 28/10/2021 Paul-Henri Burrion s'est rendu à l'école de La Providence à Saint-Servais. Deux fois par semaine, on y sert de la soupe gratuite pour la collation de 10 heures. On y aborde aussi le "bien manger" en classe, histoire de changer les habitudes. C'est une opération menée par le collectif "Développement Cantines Durables". La présidente du" Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté" va, elle, plus loin: elle réclame la gratuité totale des repas et collations dans les écoles.