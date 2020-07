La grande nébuleuse des systèmes de paiements électroniques

Pas de paiement par carte en dessous de 5 euros !

Cela a du vous arriver plus d'une fois de vous retrouver confronté à ce type d'inscription sur un terminal de paiement électronique (TPE). Alors, qu'est-ce qui justifie cette décision du commerçant ? Et bien, il s'agit des frais d'utilisations qui lui sont réclamés par son fournisseur de service. Car on a eu beau enquêter et tenter d'y voir un peu plus clair dans cette véritable nébuleuse, on n'a pas réussi à trouver un moyen de paiement par carte complètement gratuit.