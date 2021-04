La fronde des restaurateurs déterminés à ouvrir le 1er mai

A l’initiative du Collectif Wallonie Horeca, rejoint par une série de confrères bruxellois, une vidéo tourne depuis quelques jours sur internet. Les restaurateurs qui s’y retrouvent assènent un message : "On ouvre le 1er mai".

Cette vidéo qui tourne sur Facebook réunit une trentaine de chefs et patrons de restaurants dont treize chefs étoilés. L’objectif est de se rappeler au bon souvenir du monde politique et de refaire entendre la voix de ce secteur aux abois. Avec un message en forme d’ultimatum : "On ouvre le 1er mai".