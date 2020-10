La Flandre repassera à l'heure d'hiver, pas la Wallonie : poisson d'avril !

Quelles implications pour le tourisme ?

Le météorologue Belge germanophone spécialiste de la météo côtière, le Pr. Lachmöwe nous indique qu’il y a des chances que cela ait un impact sur les horaires des marées ainsi que sur la productivité de la pêche du cabillaud en mer. De plus, les plages devront adapter leurs horaires d’ouverture pour coller aux habitudes des Wallons, principaux visiteurs en haute saison.

Concernant les Ardennes, principale destination touristique des Flamands, on n’annonce aucun changement probable et on se réjouit déjà de pouvoir continuer son barbecue jusqu’à 22h en été. Pour les loueurs de Kayak par contre, c’est déjà un problème : " On sait que les Flamands ne changent pas leurs habitudes, donc dès l’été 2021, on devra ouvrir plus tôt et fermer plus tard pour les Wallons qui seront en retard sur les cours d’eau. "