La fin des pailles en plastique en Europe?

Connaissez-vous les points communs entre un coton-tige et une paille? En fait, ils sont tous les deux en plastique et ils font partie d’une dizaine de produits que l’Europe souhaite interdire. Elle l’a annoncé hier. Car il s’agit de produits plastiques à usage unique (on utilise rarement deux fois la même paille ou le même coton-tige). Cette interdiction concerne aussi les assiettes et les couverts en plastique ou encore les tiges pour les ballons.

Aux Etats-Unis, 500 millions de pailles sont utilisées par jour. Chez nous, le secteur horeca jetterait par an un milliard 62 millions de pailles. Tout ça pour un ustensile pas vraiment indispensable, qu’on utilise pendant cinq minutes et qui met près de 200 ans avant de disparaître.

McDonald's a d'ailleurs pris une initiative qui mérite d’être soulignée : dès le mois de septembre prochain, dans ses établissements de Bruxelles et de Namur, il n’y aura plus de pailles purement et simplement. Si le client en souhaite une malgré tout, il pourra en faire la demande et il recevra alors une paille en carton.

Les pailles en plastique de plus en plus remplacées

Un bar bruxellois a également trouvé une solution très originale : il a remplacé les pailles par des macaronis très longs en semoule de blé dur. Et il dit que ça marche, que ça lui revient au même prix que des pailles en plastique. Et que ces pailles restent dures, même lorsqu’elles restent une demi-heure dans une boisson. Il y a aussi de jeunes Belges qui veulent innover dans ce domaine. Ils ont créé une ASBL qui s’appelle What about waste. Fanny Evrard est une de ces jeunes étudiantes. Elle explique ce que les pailles ont de particulier : " Ce sont des pailles en inox. C'est une matière qui nous semble la plus solide, les pailles ne rouillent pas. Il faut laver les pailles, car le principe derrière ces pailles, c'est qu'elles sont ré-utilisables, contrairement aux pailles en plastique. C'est plus difficile de laver une paille que de la jeter et d'en prendre une nouvelle... Ça prend plus de temps, mais il faut la voir un peu comme un troisième couvert... ".

Sinon, on peut aussi se passer de pailles, et pour ça, il y a déjà quelques exemples. Eurostar a annoncé la suppression des pailles à bord de ses trains. La chaîne d’hôtels Marriott va les retirer aussi de ses 60 établissements au Royaume-Uni, ça fait quand même 300 000 pailles par an. Si vous allez passer vos vacances sur l’île grecque de Sikinos, vous boirez vos jus de fruits avec des pailles biodégradables.

Les pailles ne sont pas ce qui pollue le plus, mais on dira que c’est déjà un pas dans la bonne direction, parce qu’il faut quand même se dire que si rien ne change, en 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons...