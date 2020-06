La farine artisanale, le produit que l'on continue à s'arracher, malgré la sortie de crise

Avec la crise sanitaire, il se dit que beaucoup de consommateurs se sont mis à faire leur pain eux-mêmes , avec bien souvent aujourd’hui l’aide d’un e machine à pain. On raconte aussi que beaucoup se sont mis à la pâtisserie pour occuper les enfants en confinement. Bref, peu importent les causes, la conséquence, elle, est connue. La farine est un produit très demandé , et quand elle est en plus bio, locale et artisanale, ça se bouscule aux portes des moulins.

Au moulin à vent de Tromcourt (Couvin)

Moulin de Tromcourt - © Jean-Luc Bonduel

Ce moulin a commencé sa production de farine, il y a plus d'une semaine.

Avant même que ses meules ne broient leurs premiers grains, la demande en farine locale était déjà forte, période de crise oblige. Les habitants des villages voisins étaient par ailleurs impatients de découvrir la farine du fraîchement rénové moulin à vent de leur région. Stéphane Canivet, le responsable commercial du Moulin de Tromcourt, a donc depuis une semaine du grain à moudre : " La demande est très grande. On n’arrive pas à suivre, parce que l'on a des rendements et une productivité qui sont quand même très faibles et tout se fait à la main : l’acheminement des céréales vers les meules, l’ensachage, la couture… Jusqu’à présent, on approvisionne essentiellement des commerces locaux. " Le moulin de Tromcourt ne peut répondre qu’à cinquante pour cent des demandes qui lui sont adressées. " Il y a des commerces qui nous ont contactés et à qui on a dit : " Non, on ne saurait pas, désolé !

Un moulin, c’est l’éloge de la lenteur, donc, on ne sait pas faire de la quantité, on doit faire de la qualité.

philosophe Stéphane Canivet. En termes de quantité, le moulin peut produire 80 kg de farine à l’heure. Et l’objectif sur un an est d’en produire 50 tonnes, de quoi satisfaire plus d’une famille et de répondre à une partie de cette forte demande.