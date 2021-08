La fabrication d’une crème hydratante visage faite maison: on a testé

Mais lorsqu’on analyse les étiquettes, on se rend compte que leurs compositions sont complexes, toxiques même pour certaines. Et si nous fabriquons nous-même notre crème visage en connaissant exactement les ingrédients utilisés, quels sont ses avantages et ses inconvénients ?

Pour hydrater sa peau, on a l’embarras du choix ! On trouve des crèmes hydratantes à tous les prix et un peu partout. Que ce soit dans des supermarchés, des parfumeries, des pharmacies et même des magasins bio.

Cette crème a peu d’odeur et une texture plus granuleuse que celle que l’on achète dans le commerce.

Et si ce n’est pas possible, sachez que votre crème se conserve 2 à 3 mois si vous la gardez à l’abri du soleil , de la lumière et de la chaleur .

Mais c’est même plus que cela selon Marie : "On contrôle ce que l’on incorpore dans sa crème, donc on va éviter tout ce qui est huile minérale et tous les produits chimiques, les parfums, les additifs , qui vont permettre de faire que la consistance soit agréable. Les conservateurs dont certains sont des perturbateurs endocriniens avéré s aussi. Et on va surtout, permettre de soulager notre peau de tous ces additifs ." Et elle ajoute: "On va éviter d’acheter de l’eau, car il faut savoir que les crèmes de grande distribution sont composées de 70% d’eau, un peu de tensioactifs et des huiles minérales."

Les avantages de faire soi-même sa crème hydratante " sont que l’on va pouvoir choisir les ingrédients qui la composent et l’adapter à sa peau et à ses soucis de peau éventuels ", souligne Marie Eugène , coordinatrice de l’ASBL Le Grimoire de Mélusine à Erpent .

" La crème hydratante maison va tenir moins longtemps. Elle va se conserver en général maximum deux mois , même si on y a incorporé de la vitamine C ou la vitamine E, que l’on appelle aussi Tocepherol sous forme synthétique. Ce sont des antioxydants qui vont permettre d’ éviter que l’huile rancisse . On va donc jouer plutôt sur les quantités que l’on fabrique. On va préférer en faire de petites quantités .", conseille-t-elle.

C’est certain que la durée de conservation est limitée pour les crèmes que nous faisons nous-même, bien que des conservateurs y sont incorporés, affirme Marie : " Les crèmes hydratantes de la grande distribution se conservent en général 12 mois , mais elles sont bourrées de conservateurs dont certains sont des perturbateurs endocriniens : le phénoxyéthanol ou des parabènes comme le BHT. On y trouve aussi parfois des allergisants puissants comme le métylisothiazolinone."

Nous avons demandé à Bernadette Blouard, dermatologue et Cheffe de service à la Clinique Saint-Luc à Bouge, d’analyser notre crème maison. Elle observe qu' "il y a des grumeaux. C’est une crème qui n’est pas homogène. La texture n’est pas onctueuse, cela ne donne pas envie d’en mettre. Elle ne sent rien. Il n’y a sans doute pas de parfum."

Affirmer que dans sa cuisine, on peut préparer soi-même sa crème avec des ingrédients que l’on achète et dont on ne respecte pas toujours la proportionnalité, cela me semble assez dangereux.

Mais ce n’est pas cela qui inquiète Bernadette Blouard : " Les crèmes faites maison sont une arme à double tranchant, parce que, comme j’ai l’habitude de le dire, à chacun son métier ! Les crèmes faites par l’industrie cosmétologique ou pharmaco-cosmétologique sont bien étudiées. C’est le fruit d’une recherche incessante avec parfois l’arrivée de nouveaux ingrédients. Et parfois, on enlève certains ingrédients parce qu’au fil des années, on se rend compte qu’ils peuvent être néfastes. Alors que les différents produits utilisés dans des crèmes maison peuvent être potentiellement allergisants. Et le quidam ne peut pas le savoir en toute bonne foi au départ. Affirmer que dans sa cuisine, on peut préparer soi-même sa crème avec des ingrédients que l’on achète et dont on ne respecte pas toujours la proportionnalité, cela me semble assez dangereux."

Evidemment, il y a d’autres facteurs que les facteurs médicaux qui interviennent, comme par exemple le facteur prix.

Notre dermatologue laisse chacun juge de sa décision de faire ou non des crèmes maison. Mais Bernadette Blouard met en garde : "Evidemment, il y a d’autres facteurs que les facteurs médicaux qui interviennent, comme par exemple le facteur prix. Et il est vrai que notre crème maison coûte 26 euros du litre, alors que les autres valent entre 130 et 670 euros du litre.

On voit des gens aux urgences qui viennent parce que les produits ont été mal dosés et qui sont brûlés. Et d’autres qui développent de l’allergie.

" Mais c’est justement là le problème. Parfois, on veut être économe au départ et puis, finalement, on développe d’autres soucis. On voit des gens aux urgences qui viennent parce que les produits ont été mal dosés et qui sont brûlés. Et d’autres qui développent de l’allergie." , souligne Bernadette Blouard. " Cela engendre finalement d’autres frais médicaux qui coûtent cher.", conclut-elle.