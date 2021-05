La dramatique réalité derrière les arbres à canettes

Partout dans les champs, canettes et ordures s'entassent, ce qui peut être dangereux pour les bovins. Dangereux et même fatal si un bovin ingère une canette. A côté du bien-être animal mis en danger, ces ordures abandonnées ont aussi un coût financier. Ainsi,par exemple, les agriculteurs doivent équiper leurs machines de matériel de détection de canettes et mettre eux-mêmes la main à la pâte là où les machines ne passent pas. Ce sont là des dépenses supplémentaires que ces agriculteurs vont répercuter sur les prix proposés ensuite aux consommateurs. De même, sur les bords de routes, les déchets abandonnés donnent un surplus de travail aux ramasseurs professionnels.

Canettes dans la nature: pas bien! - On n'est pas des pigeons (74/183) - 02/05/2021 Partout dans les champs, canettes et ordures s'entassent, ce qui peut être dangereux pour les bovins. Dangereux et même fatal si un bovin ingère une canette. A côté du bien-être animal mis en danger, ces ordures abandonnées ont aussi un coût financier. Ainsi,par exemple, les agriculteurs doivent équiper leurs machines de matériel de détection de canettes et mettre eux-mêmes la main à la pâte là où les machines ne passent pas. Ce sont là des dépenses supplémentaires que ces agriculteurs vont répercuter sur les prix proposés ensuite aux consommateurs. De même, sur les bords de routes, les déchets abandonnés donnent un surplus de travail aux ramasseurs professionnels.

Cela coûte à Laurent Gomand non seulement de l'argent, mais surtout du temps précieux. Il décrit sa situation: "Ce sont des chantiers qui roulent. Les entrepreneurs, on les paie à l’heure. Un chantier, il y a du matériel qui suit, des remorques, des tracteurs, des bennes, un bull qui tasse sur le silo."

Donc, à ce titre, il en appelle au plus grand respect de tous les citoyens et demande qu'ils ne jettent plus de canettes dans les champs.

D’autant plus que des déchets en bordure de route, il y en aurait de plus en plus. Des ramasseurs professionnels nous le confirment: pour eux, c’est de pire en pire.

Ils croisent sur les bords de route toujours plus de détritus, jetés volontairement ou tombés d’une remorque.

Pour les canettes, il y a peu de doute. Très probablement, elles ont consciemment été jetées.

Romain Henrion, ouvrier dans une entreprise de parcs et jardins, décrit son quotidien: "Tous les jours, on retrouve des canettes. Il y en a beaucoup plus dans les échangeurs. Et après les stations surtout et sinon, sur les côtés, il y en a beaucoup aussi."