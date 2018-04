La culotte Petit Bateau est-elle increvable?

Le saviez-vous? La petite culotte a à peine 100 ans! Avant cela, les enfants portaient de longs caleçons assez inconfortables. En 1918, Etienne Valton, le fondateur de la marque Petit Bateau a une idée de génie : couper les jambes de ces caleçons pour offrir confort et liberté de mouvements aux bambins. Un siècle après son invention, la culotte Petit Bateau reste culte. Mérite-t-elle sa réputation? Nous l'avons mise en concurrence avec d'autres petites culottes.

"Maman, les p'tits bateaux qui vont sur l’eau ont-ils des jambes?" "C’est en écoutant cette comptine qu’Etienne Valton, père de treize enfants, a eu l’idée de donner un coup de ciseaux aux longs caleçons en laine inconfortables de l’époque", explique Jean-Benoît De Castillo, Directeur général de Petit Bateau Benelux. Le succès de cette culotte sans jambes est immédiat. En dix ans, la marque écoulera plus de trente millions d'exemplaires. Elle sera ensuite adaptée aux adultes et déclinée sous différents modèles et couleurs.