La Croix-Rouge face à la crise du coronavirus

Les ambulances tournent 24 heures/24. Six ambulances sont dédiées spécialement au transport des patients malades du COVID-19 . Tout le matériel de protection et de désinfection est acheté par la Croix-Rouge avec ses fonds propres. Le matériel de désinfection et de protection pour une seule ambulance coûte 134€ par jour.

Aide alimentaire, aide aux personnes sans-abri et isolées

Nous commençons à manquer de moyens !

A côté des missions de secours, les actions sociales se poursuivent et s’adaptent pour continuer à assurer l’aide aux plus vulnérables. Mais les bénévoles de terrain doivent aussi se protéger. "Nos missions essentielles de secours et d’aide sociale d’urgence envers les plus démunis commencent cruellement à manquer de moyens ", déclare Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique.

Parmi ces missions, sachez qu’à Jambes, par exemple, l’accueil solidaire reste ouvert chaque jour de la semaine de 9 heures à 12 heures, pour proposer l’hygiène de base aux personnes sans-abri. A Bruxelles et en Wallonie, les épiceries sociales restent ouvertes. Des livraisons de colis d’urgence s’organisent à domicile ou dans les Maisons Croix-Rouge avec des mesures strictes de précaution. Les Maisons Croix-Rouge qui sont fermées organisent des permanences par téléphone.

A Arlon, le CPAS prend les commandes sur base de la liste des produits disponibles à l’épicerie sociale Croix-Rouge. Les bénévoles préparent les colis et le personnel communal en assure la livraison à domicile. A Bruxelles, les maraudes se poursuivent auprès des sans-abri, les bénévoles distribuent une aide alimentaire (sandwiches, soupe, café…). A Chimay, les chauffeurs continuent de se relayer pour assurer le transport des personnes en grande vulnérabilité (chimio, dialyse…).

Si les visites à domicile des personnes âgées isolées et les visites en maisons de repos sont suspendues, les bénévoles s’adaptent et gardent le contact par téléphone.