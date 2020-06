La crise a failli tuer Spirou... La BD belge reprend des couleurs

Il fallait bien s’occuper pendant le confinement, mais force est de constater qu’on s’est bien rués sur les services en ligne , en tête : les plateformes de streaming et jeux vidéo , mais pas tant sur les livres et BD.

Des libraires soulagés

Yves Limauge, co-président du Syndicat des Libraires Francophones de Belgique et gérant de la librairie " À livre ouvert ", est heureux et soulagé de pouvoir rouvrir les portes de sa boutique : " On reçoit énormément de messages de sympathie de notre clientèle qui revient ou même qui nous découvre. De nouveaux clients sont présents surtout entre 30 et 35 ans je dirais. " Ces nouveaux clients viennent et dépensent plus d’argent, le panier moyen est plus gros qu’avant le confinement :

Certaines librairies ont dû faire des emprunts pour survivre. On ne peut pas prédire si ce retour massif dans nos petites boutiques sera durable. On commencera seulement à voir les effets du confinement d’ici fin juin quand les grosses factures commenceront à tomber.

S’il y a aujourd’hui un effet certain de reprise, on ne peut pas non plus voir dans la boule de cristal, on espère juste que cette nouvelle habitude, celle de venir dans un petit commerce de proximité va rester.

Car le syndicat livre bataille depuis des années contre les géants de la vente en ligne, Amazon en tête. " Ils ne payent pas leurs impôts, nous si. Si on veut continuer à soutenir les soins de santé dans notre pays, donner son argent à Amazon n’est pas le bon réflexe. D’autant qu’ils ont dû fermer leurs entrepôts en France pour non-respect des mesures d’hygiène. " Aujourd’hui, il attend un message fort de la part du politique tant au niveau belge que de l’Europe. Pour faire entendre son discours, le syndicat a lancé une campagne de sensibilisation qui semble porter ses fruits auprès d’une clientèle qui vient lui rendre visite.