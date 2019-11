La crémation pour nos animaux de compagnie, un service de plus un plus demandé

La crémation pour animaux de compagnie, c’est un service de plus en plus demandé. En 3 ans, dans le centre funéraire Samsara-Eternity, le chiffre d’affaires a doublé.

Ici, deux prestations sont possibles. Une incinération individuelle ou une incinération collective.

L’incinération individuelle permet au propriétaire de récupérer les cendres de son animal. Au niveau du coût, c’est une question de poids. Pour un hamster, comptez 13 euros, pour un cheval de plus de 700 kilos, comptez 1790 euros. Toutes les incinérations sont possibles sans restriction.

Sandra a aussi opté pour un moment de recueillement avant l’incinération de Perle. Un instant important pour elle, une démarche personnelle qui l’aide à surmonter sa tristesse.

Les coûts varient aussi en fonction du choix de l’urne : cela va de 30 à 200 euros. D’autres souvenirs sont aussi proposés comme un bijou avec l’ADN de l’animal, à 250 euros.

Pour Sandra rien de tout ça, juste quelques mots dans un livre. Coût total de l’incinération de Perle : 200 euros. Même somme pour Emmanuelle qui est venue incinérer Java. Emmanuelle et Pierre-Angello estiment avoir payé le juste prix, sans surprise et sans supplément inattendu.

Il existe en Wallonie trois crématoriums pour animaux de compagnie, et chevaux. En Flandre, ils sont 5. Il s’agit là d’un service de plus en plus demandé.