La collecte à l’église version électronique

Désormais, dans tout le Diocèse de Liège, on pourra payer à la collecte sans sortir de monnaie de sa poche. Il suffira de sortir son smartphone.

La collecte habituelle par panier ne va pas disparaître, c’est un moyen complémentaire, une nouvelle façon de donner à la collecte. C’est une application qui s’appelle "La Quête", qui une fois téléchargée, permet de choisir l’église, et donc la paroisse à laquelle on veut faire un don et de payer électroniquement.

Faire un don à distance

" La Quête " est une application française gratuite lancée il y a cinq ans déjà. Le Diocèse de Liège est le premier en Belgique à utiliser ce moyen pour récolter des dons. Avantage principal : les paroissiens peuvent donner quand ils veulent, où qu’ils soient et de manière anonyme. Et grâce à cette application, depuis votre divan chez vous, vous pourrez donner à la collecte à distance. Comme l’explique Vincent Philippart de Foy, économe diocésain à l’Evéché de Liège : " Une application, ça fonctionne 24 heures/24, donc vous pouvez donner à la collecte avant d’aller à la messe ou après la messe. En plus, maintenant, on a vu, que beaucoup de paroisses avaient fait des messes par télévision, par internet. Et grâce à cette application, depuis votre divan chez vous, vous pourrez donner à la collecte à distance. Il y a, par exemple, des personnes qui sont en seconde résidence à la mer ou en Ardenne, qui pourront continuer à donner à la messe de leur paroisse favorite… "

Des dons plus élevés

L'application a évidemment connu un regain d’intérêt à la suite de la pandémie et des différents confinements. Grâce à ce système de collecte électronique, les dons seraient plus importants. L'avantage de cette application, ce n’est pas nécessairement d’avoir plus, mais c’est d’avoir un acte réfléchi. C’est le constat dressé par Vincent Philippart de Foy à la suite de l’expérience menée en France : " On remarque aujourd’hui après 5 ans que le montant moyen par don individuel est supérieur à 9 euros. Je ne crois pas qu’aujourd’hui, les gens donnent ce genre de montant à la collecte, ils ont plutôt l’habitude de vider leurs poches avec leur mitraille ou leur porte-monnaie… Donc, l’avantage de cette application ce n’est pas nécessairement d’avoir plus, mais c’est d’avoir un acte réfléchi. Avant de taper un montant, vous allez vous demander pourquoi je donne et combien je donne. "

