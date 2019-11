La charge d'urbanisme : nouvelle taxe pour vos projets immobiliers en Région wallonne ?

La charge d’urbanisme, Kesako ?

En matière de délivrance de permis d’urbanisme, on entend de plus en plus souvent parler de charge d’urbanisme. Une somme dont il faut s’acquitter dans certaines communes pour obtenir son permis de bâtir. Si certains estiment la mesure juste, ceux qui doivent la payer crient au scandale, dénonçant une taxe déguisée !

La charge d’urbanisme est inscrite depuis des années dans les textes wallons de l’urbanisme. Son principe : compenser les désagréments provoqués à la collectivité par un projet immobilier.

Dans les faits, la commune qui octroie un permis d’urbanisme (anciennement permis de bâtir) peut exiger que le demandeur réalise à ses frais un ouvrage à destination des citoyens. La réalisation doit être proportionnelle au projet.