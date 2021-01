La céréale wallonne en pleine croissance

Transformée en farine tout d’abord, elle est en forte demande. De plus en plus de ménages investissent dans des machines à pain ou redécouvrent le plaisir de réaliser eux-mêmes, artisanalement, leur pain à la maison.

La céréale wallonne d’origine locale, destinée à l’alimentation humaine est de plus en plus prisée.

Mais avant même la fin de cette crise, aujourd’hui déjà, cet engouement semble s’être apaisé quand on voit des rayons de supermarchés à nouveau bien fournis. "Le secteur bio est habitué aux engouements de crise, puisque, que ce soit dans la crise de la dioxine et de la vache folle et ainsi de suite, chaque fois qu’il y a une crise, un manque de confiance, une inquiétude dans le secteur alimentaire, on se retourne vers le bio car il a cette capacité à donner la confiance. Au niveau de faire son pain soi-même, il y a eu un engouement. Aujourd’hui, il reste peut-être 20, 30%, ce qui est énorme." Un consommateur sur cinq qui s’est tourné à l’occasion de cette crise vers le bio et le local devrait donc poursuivre ses nouvelles habitudes.

De plus en plus de ménages cherchent donc à faire leur pain maison, et cette démarche s’accompagne très généralement d’une recherche d’ingrédients de qualité, bio et d’origine locale, bien souvent. La pénurie de farine et de levure au début du premier confinement, explique aussi en partie cet engouement pour les farines d’origine locales. Face à des rayons de supermarché vides, le consommateur a bien dû chercher des alternatives.

C’est Marc Fichers, secrétaire général de l’asbl Nature et Progrès qui nous lance sur cette piste : "Lors du premier confinement, le terme le plus recherché sur Google au début du confinement, c’était "levain" (ndlr : pâte de farine fermentée pouvant remplacer la levure). C’est quand même assez surprenant."

Les fermiers, qu’ils soient en bio ou en conventionnel, dans un souci de diversification aussi se tournent vers la production de céréale pour l’alimentation humaine. De plus en plus moulent leurs propres récoltes de grains à façon dans un moulin proche ou à domicile avec une petite meule et vendent à la ferme ou dans les épiceries locales et bien souvent bio. "Il y a un développement important des magasins bios et tous ces magasins bios et les magasins à la ferme, ils veulent bien entendu se différencier des boulangeries de grande surface qui ne travaillent qu’avec du pain surgelé qui viennent entre autres de Pologne, parce que la Pologne s’est spécialisée dans la fabrication des pains surgelés. Alors pourquoi ces magasins bios et à la ferme se développent autant ? C’est parce que les consommateurs ont un intérêt de plus en plus marqué pour les produits bios et les produits locaux. " poursuit Marc Fichers.

Les consommateurs ont un intérêt de plus en plus marqué pour les produits bios et locaux.

Mais déjà bien avant la crise, un engouement pour les farines locales se faisait sentir, grâce sans doute entre autres à la remise en marche d’anciens moulins à eau et à vent. "En bio, on moud du grain depuis toujours. Ça s’est très fortement développé les trois, quatre dernières années et les structures qui cherchent à développer les farines panifiables, elles fleurissent un peu partout, enfin, elles sont en train de s’initier parce que c’est nouveau et c’est très bien." se félicite Marc Fichers de chez Nature et Progrès.

La Wallonie a un énorme potentiel, mais des freins existent.

Produire des céréales à destination de l’alimentation humaine est plus compliqué et plus risqué financièrement.

Laura Lahon étudie la filière des céréales wallonnes bio à la Fédération Wallonne de l’Agriculture : "Le potentiel de développement de la filière céréales biologiques de Wallonie est considérable, mais les céréales wallonnes sont mises en concurrence avec celles importées des pays de l’Est, où les coûts de production sont moins élevés. Il en découle qu’il est actuellement plus rentable pour un producteur de produire des céréales fourragères que des céréales alimentaires. De nombreuses brasseries et boulangeries montrent un intérêt à s’approvisionner à partir de matières premières locales mais sont confrontées à un manque d’offre sur le marché." Ce qui freine l’agriculteur, c’est la concurrence avec l’étranger et le risque. Produire des céréales à destination de l’alimentation humaine est plus compliqué et plus à risque financièrement. La récolte si elle est mauvaise peut être déclassée en alimentation pour bétail, alors qu’elle aura occasionné des dépenses élevées.

Laura Lahon : "Au-delà de ce frein lié à la production, il y a un frein structurel. Il y a de plus en plus de moulins qui se remettent en service, mais c’est surtout vrai pour la filière conventionnelle. En bio, il y a trop peu de moulins qui soient certifiés "bio" en Wallonie. J’en ai comptabilisé six, ce qui est nettement insuffisant et la majorité de ces moulins sont des petits moulins artisanaux. Pour le bio, c’est vraiment un problème." Le secteur demande donc de nouveaux outils de transformation, mais un travail peut aussi être fait pour rassembler les lots de céréales de plusieurs producteurs afin de fournir les moulins industriels qui exigent de grosses quantités. Laura Lahon : "La solution qu’on essaye de mettre en œuvre, c’est la création d’une coopérative de producteurs de céréales bio qui aura pour but, justement, de transformer et de commercialiser les céréales bios qui seront produites par la coopérative. On a lancé en décembre 2020 la marque Belgrain."