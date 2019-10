La carte postale fête ses 150 ans

Elle est incontournable sur les sites touristiques : la carte postale. Autour de la Grand-Place, on peut apercevoir quelques présentoirs… Mais il faut parfois bien les chercher, entre t-shirts, casquettes et chocolat… La carte postale serait-elle en voie de disparition ?

Parmi les touristes, les avis sont mitigés… Elle est devenue obsolète pour certains... En effet, pour eux, c'était une habitude... Avant les smartphones. Mais pour d'autres, c'est une tradition incontournable. " La tradition est toujours là oui, écrite à la main avec le vrai timbre de la ville, l'enveloppe ", " Ce sont surtout les petits-enfants qui écrivent une carte à leurs grands-parents, ça ça marche toujours " nous racontent des touristes présents sur la Grand-Place.

Nous avons également interviewé une dame est en week-end dans la capitale. Celle-ci ne déroge pas à la tradition. " Je pense qu'au fond de nous-même, on pense que la personne a vraiment pensé à nous en l'écrivant, en prenant du temps ".

La carte postale, Christian Collet en a fait son métier. Un pari un peu fou dans lequel il s'est lancé il y a dix ans. Et dix ans plus tard, le pari est réussi : ces photos postales, Christian en écoule plusieurs dizaines de milliers. Il est passé d'un premier point de vente à 150 partenaires aujourd’hui, et compte plus de 600 modèles différents. " Je suis bloqué à un niveau de quantité à vendre, car je fais tout tout seul. Mais le chiffre de mes clients ne descend pas. Ils vendent toujours autant de cartes postales qu'il y a dix ans " explique-t-il.

Comptez 30 centimes pour une simple carte touristique. Jusqu'à 6,50 euros d'autres modèles voire 9 euros pour les plus sophistiquées... Dans cette boutique, les cartes d'anniversaire, de vœux ou encore sans texte ont toujours la cote. Les éditeurs ont su se renouveler et se moderniser. Notamment avec de nouveaux formats.

La carte, c'est une trace, à contre courant de l'instantanéité et de la vitesse qui dominent notre quotidien...