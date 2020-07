La Belgique n'a pas assez de vaccins contre la grippe pour les groupes à risque

La Belgique a commandé 2,9 millions de vaccins contre la grippe, soit 100.000 de plus que l'année dernière, mais encore trop peu pour vacciner tous les groupes à haut risque, écrivent vendredi Het Laatste Nieuws et De Morgen.

Il est crucial que le plus de monde possible se fassent vacciner contre la grippe cet automne et cet hiver.

Maintenant que le Covid-19 est dans le pays, selon De Morgen, il est primordial que le plus grand nombre possible de Belges se fassent vacciner contre la grippe cet automne et cet hiver. Début juin, le Conseil supérieur de la santé a publié un rapport indiquant que les personnes appartenant à des groupes à risque devraient être vaccinées "plus que jamais" et que les personnes en bonne santé âgées de 50 à 65 ans devraient également être incluses. Cela devrait permettre d'éviter que les hôpitaux ne soient inondés de patients atteints de la grippe et du Covid-19 à la fin de 2020 et au début de 2021.

2,9 millions de doses commandés

Selon De Morgen, il y a toutefois un problème: notre pays ne dispose pas de suffisamment de vaccins pour suivre les conseils du Conseil supérieur de la santé.