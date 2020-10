La Belgique : mauvais élève pour l'accessibilité des plus démunis aux soins de santé

Les plus pauvres souffrent encore plus des restrictions en matière de soins de santé... des moments très difficiles à vivre pour les plus fragiles alors que frappe la seconde vague du coronavirus.

Tout irait mieux si Anne devait payer moins si son intervention était réduite. Parce que là aussi, la Belgique est mal notée. Alors que dans l'ensemble de l'UE, 93% des coûts des soins hospitaliers sont couverts, ils ne le sont qu'à 77% en Belgique. Rita Baeten : "C'est-à-dire que presqu'un quart des frais des soins hospitaliers sont payés soit par les patients eux-mêmes, soit par les assurances privées et complémentaires ". Et cette facture est trop importante pour les plus démunis, qui, souvent, n'ont pas d'assurance privée.

Des plans de paiement pour 25 euros

Au Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, à Liège, 50.000 factures font chaque année l'objet de rappels. Une solution : la possibilité d'étaler le paiement dans le temps. Gregory Bresolin, responsable du service de facturation du CHR La Citadelle : "On se rend compte les plans de paiement qui sont demandés sont de plus en plus petits. Avant on avait des plans de paiement allant souvent de 50 à 70 euros. Maintenant, il n'est pas rare d'avoir des demandes de plans de paiement de l'ordre de 25 euros et parfois même un peu moins".

Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres.

Manifestement, la facture d'hôpital pour les plus démunis est de plus en plus difficile à payer. Pourtant les remboursements de la sécurité sociale ne sont pas en cause. Que se passe-t-il alors ? Hypothèse de l'Observatoire : les pauvres deviennent de plus en plus pauvres : "Les frais pour le logement et les services publics comme l'énergie, le chauffage, par exemple, ont augmenté et donc il reste encore moins d'argent aux plus démunis pour payer les soins de santé", précise Rita Baeten.

Cette réalité, Anne et Angela la vivent au quotidien. Se priver du nécessaire, se priver d'un bien essentiel : la santé !