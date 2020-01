La banane, produit star auprès des consommateurs belges

La banane est désormais le fruit le plus consommé, même la pomme n'arrive pas son égale !

Selon une étude menée par Vlam et GFK, publiée par le spécialiste de la grande distribution Gondola, les habitudes des belges changent en matière de consommation.

La banane est désormais le fruit le plus consommé et détrône même la pomme, pourtant beaucoup plus locale. Les produits exotiques comme le kiwi cartonnent. Les melons, les kiwis et les fraises connaissent la plus forte hausse, et parmi les pommes, c'est la Jonagold qui tire son épingle du jeu.

Chez Carrefour, la banane représente 10 % du chiffre d'affaire total des ventes de fruits. Les produits plus durables séduisent les consommateurs, les grandes chaines l’ont bien compris. Elles proposent désormais des bananes issues du commerce équitables ou bio. En 2019, l’enseigne a écoulé 12 455 246 kilos de bananes, dont plus de 8 millions de fruits labellisés Rainforrest Alliance.

Facile à emporter, à éplucher, pratique pour les enfants, la banane séduit et est devenue incontournable, y compris dans les magasins qui privilégient plutôt le bio et le local. Pour répondre à la demande des clients, chez Biocap, par exemple, des bananes des Canaries sont proposées aux consommateurs. Certes plus chères, elles parcourent un peu de moins de kilomètres que les autres…

La consommation de fruits a baissé de 4 % durant la période sur laquelle porte l’étude, entre juillet 2018 et juin 2019.