L'Urgence Covid, la démocratie en question

"Le Covid-19 tape où cela fait (déjà) mal. Ce constat vaut aussi pour nos institutions. Notre démocratie représentative vacille.” Toutes les mesures anti-Covid prises depuis des mois et leurs sanctions sont-elles légales ? On fait le point avec Anne-Emmanuelle Bourgaux, Constitutionnaliste et Professeure à UMons, Claire Hugon, députée Ecolo-Groen à la Chambre et la Ministre de l’intérieur, Annelies Verlinden.

Dès la première séance en confinement stricte, mi-mars, seule devant une centaine d’élèves à distance, elle se rend compte que notre démocratie est à la peine : " La Belgique entrait en confinement strict le 18 mars à midi. Nous étions en cours et en ligne justement à ce moment. Nous observions donc en direct la publication au Moniteur Belge et je m’attendais à trouver la norme juridique. Or il n’y avait rien…" Tous mes étudiants m’ont interrogé : " Mais Madame, vous nous avez appris que la norme doit être publiée au Moniteur Belge et puis 10 jours après, elle entre en vigueur, Non ?", "Je me suis sentie très seule et mal à l’aise."

Ces derniers doivent normalement exécuter les lois. Tout est inversé. Aujourd’hui pourtant, le gouvernement n'est plus provisoire ni minoritaire : il existe (enfin) une majorité issue des élections pour adopter un cadre légal organisant la lutte contre la pandémie . " Dans la presse flamande et francophone , nous sommes une vingtaine de constitutionnalistes de part et d’autre de la frontière linguistique à demander l’adoption d’une loi corona pour fixer un cadre légal à la lutte contre la pandémie. Cela la renforcerait sur le plan juridique et sur le plan de l’efficacité."

Depuis mi-mars, on vit dans un régime d’exception : ce ne sont plus nos élus qui adoptent les règles mais ce sont les chefs, ministres, bourgmestres et gouverneurs provinciaux.

Selon Anne-Emmanuelle Bourgaux, la gestion du COVID-19, c’est la brocante juridique, " On utilise un cadre légal de seconde main inadapté à l’ampleur et à la durée de cette pandémie . Au niveau fédéral, ce sont des arrêtés ministériels qui sont pris en urgence, pas des lois ni même des arrêtés royaux. Or, il faudrait une loi fédérale qui décide et fait les arbitrages. En Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sont des circulaires, le bas du panier des normes juridiques. Ces dernières n’ont pas vocation à nous réglementer. A la Région wallonne, des nouveaux pouvoirs spéciaux viennent d’être votés, ce qui confie au gouvernement ce que devraient décider les parlementaires. A tous les niveaux de pouvoir, la tendance est la même : les élu.e.s sont contournés au profit des exécutifs."

En période de crise, on invoque l’urgence pour contourner les règles. Mais pour la constitutionnaliste, contourner systématiquement les règles n’est pas nécessairement efficace dans la lutte contre ce virus : " A force de contourner les règles, à force de ne pas consulter les élus, à force d’éviter la section législation du Conseil d’Etat, de ne pas sortir les normes à l’avance, la situation juridique est souvent très confuse pour les citoyens ." Pour en prendre un exemple, l’arrêté ministériel imposant la fermeture de l’Horeca est sorti au Moniteur le dimanche 18 octobre au soir alors qu’il entrait en vigueur le lundi 19 octobre. " Or, avoir accès à la norme est capital pour comprendre qui est visé par la fermeture, ce que ce secteur peut ou ne peut pas encore faire (service de take away, …). En termes d’efficacité, cela ne tient pas la route."

Mais le plus inquiétant pour Anne-Emmanuelle Bourgaux, c’est l’approche pénale, répressive qui caractérise la gestion belge du Covid-19 : " Dès le mois de mars, il a été décidé de pénaliser les comportements qui dérogeraient aux règles Covid-19. On peut nous poursuivre, nous condamner parce que l’on n’obéit pas. Or, l’article 12 de la Constitution prévoit le principe de la légalité pénale : pour nous punir, il faut une loi. Ce sont les congressistes de 1830 ayant souffert de l’arbitraire hollandais qui ont veillé à cela afin d’éviter les abus. Aujourd’hui, ce sont des arrêtés ministériels qui nous punissent (une vingtaine depuis la mi-mars). On oublie le passé, cela me désole. Avec le temps cette tendance répressive s’accentue. Il y a des plus de plus de comportements qui font l’objet d’une répression pénale et de plus en plus de niveaux de pouvoir qui sanctionnent : non seulement le niveau fédéral mais aussi les communes et les provinces."

Ces ordres sont écrits dans l’urgence, sans contrôle du Conseil d’Etat, ce qui aboutit souvent à des règles peu claires.

"Ces règles peu claires ouvrent la porte à des interprétations différentes selon les services de police chargés de faire respecter ces règles. C’est inacceptable." Il existe des sanctions fédérales, communales et provinciales pour les infractions Covid-19. Or, selon les sanctions, les recours sont différents… Comment les citoyens exercent-ils leur droit de recours ? Il faut avoir fait des études de droit pour s’y retrouver. " Au 1er novembre, on compte 109.133 dossiers ouverts pour infractions à la Covid-19, cela veut dire que 1 Belge sur 100 serait un délinquant. Le/la Belge est-il vraiment aussi indiscipliné(e) ? Je n’y crois pas."