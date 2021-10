L’œuf : ami ou ennemi de notre santé ?

Oeufs et bonne santé? - On n'est pas des pigeons (124/183) - 04/10/2021 Les oeufs souffrent parfois d'une mauvaise réputation, dit Céline Liégeois. Ils favoriseraient le mauvais cholestérol, lui-même source de maladies cardio ou cérébro- vasculaires. C'est faux, comme a pu l'observer le professeur Larondelle (UCLouvain) lors d'expériences en labo. Le cholestérol alimentaire n'aurait que très peu d'influence sur le taux de cholestérol sanguin. L'oeuf est riche en éléments nutritionnels essentiels pour la santé. Et les oeufs seront d'autant plus bénéfiques qu'ils seront de qualité. Enfin, l'oeuf est aussi bon marché, il se conserve longtemps et se consomme d'un tas le manières différentes. Bref, l'oeuf est un aliment de choix!