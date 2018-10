L'insomnie, le mal du siècle : quels sont les remèdes?

Passer une bonne nuit de sommeil, pas toujours évident! Le stress de la journée, préoccupations en tous genres, nous avons tous de bonnes raisons pour ne pas dormir, nous sommes beaucoup durant la nuit à rester les yeux bien ouverts, mal dormir ça nous concerne. L'insomnie c'est tout simplement le mal du siècle.

Pour le docteur Jean-Benoît Martinot, spécialisé dans les désordres du sommeil : " On souffre beaucoup du sommeil et cela impacte grandement la santé publique, l’insomnie c’est un problème majeur de santé publique mondiale ".

Le manque de sommeil peut altérer notre concentration, notre attention, notre mémorisation, mais aussi la capacité normale à interagir avec l’environnement familial et professionnel d’un point de vue émotionnel.

Des compléments alimentaires à base de mélatonine

Pour mieux dormir, il existe des remèdes, en ventes libres, certains se vendent très bien, pour une vingtaine d'euros. Ce sont des compléments alimentaires à base de mélatonine, souvent dénommée hormone du sommeil, mais sont-ils vraiment efficaces? Pour Valérie Lacour pharmacienne : " Si on se contente d’acheter des compléments alimentaires pour régler les troubles du sommeil c’est un peu court, ce n’est pas un bon investissement, on gaspille son argent, il vaut mieux se pencher sur les causes, c’est quand on connait les causes qu’on peut trouver une solution ".

Pour nous aider à mieux dormir, il existe aussi les somnifères, mais là encore, attention, méfiance, attention à l’accoutumance. Dès lors, pour mieux gérer notre sommeil il vaut mieux se poser les bonnes questions, en évitant tout d'abord les fausses croyances. Pour le sommeil on a tous des besoins différents, il faut les identifier.

Ensuite on peut investir dans le changement de notre comportement : un investissement, une réflexion qui nous amènent à adopter des comportements très précis, et plus adéquats face à l'insomnie, la manière d'agir la plus rentable sur le long terme...