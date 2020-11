L'immobilier en Wallonie en forte croissance

Exemple parlant avec un immeuble qui n’est même pas encore sorti de terre. Paul Cosse, agent immobilier à Durbuy a rarement vu ça : "A la fin du confinement ici, on attend un tout gros projet qui est en cour sur Durbuy. C’est un immeuble de luxe, avec des appartements de luxe et là sur un mois, on en a vendu 60% . Ce qui vous donne une idée… Et le budget est quand même dans les environs de 500.000 euros."

Seconde résidence

Appartements de luxe, fermettes ou encore petits chalets en bois… Presque tout partirait entre 150.000 et un million et demi d’euros. Les clients recherchent bien souvent une seconde résidence, et pour la plupart, ils sont néerlandophones, comme en témoigne Frédéric Dumoulin, notaire à Durbuy "Essentiellement des Flamands, oui, en grande majorité d’ailleurs. Quelques Bruxellois de temps en temps malgré tout, mais un peu de Hollandais qu’on ne voyait presque plus au niveau de l’achat dernièrement, mais là, on les voit un peu réapparaître mais dans la grande majorité c’est quand même la population flamande qui est intéressée ici."