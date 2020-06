L'horeca redémarre ! Zoom sur le Grand-Duché du Luxembourg et la Hollande

Nous avons commencé notre périple à Arlon où dans le centre de la ville, cafetiers et restaurateurs se préparent à la réouverture de leur établissement. Sur les petites tables rondes disposées dans la rue commerçante à l’entrée des magasins, le seul partage possible entre consommateurs, c’est l’utilisation de bouteilles hydroalcooliques pour les mains avant d’entrer dans les magasins.

Désinfection obligatoire, masque en permanence pour le personnel... du changement dans l'air !

Après tout ce temps passé en confinement, la vie a enfin repris ses droits avec de nouvelles mesures

A quelques kilomètres d’Arlon, de l’autre côté de la frontière, dans le petit village de Eischen, "La Brasserie Du Village" a ouvert ses portes à l’intérieur et sur la terrasse. D’origine portugaise, Anna est serveuse, tout comme le chef en cuisine. Elle nous explique la nouvelle disposition des tables et les nouveaux gestes qu’elle doit faire avant de servir les clients: obligation de désinfecter tables et chaises après chaque client. Anna porte le masque en permanence. Ses yeux ont le sourire :" après tout ce temps passé en confinement, la vie a enfin repris ses droits avec de nouvelles mesures". Pour cette première journée de travail, une spécialité portugaise en plat du jour. Encore un peu de patience et chez nous aussi, nous pourrons reprendre le chemin des terrasses et autres établissements de l’Horeca.