L’étonnant retour du brasero

Comment expliquer un tel retour en force ? Car le brasero, à la base, c’est un objet vieux comme le monde et, à part quelques équipes de bûcherons ou de chasseurs au fin fond des Ardennes, plus personne ne croisait ce type d’objet dans son quotidien.

La première cause relevée pour expliquer ce retour en force inattendu du brasero, c’est la crise sanitaire et ses mesures restrictives qui l’accompagnent. Thibaut Rompen, responsable commercial chez Outr, une société spécialisée dans les foyers extérieurs, nous en parle : "L’effet confinement y est pour quelque chose. Je pense que beaucoup de personnes ont décidé d’améliorer leur plaisir au jardin. Et donc, le brasero en fait partie. Et puis la diversité des produits peut être aussi un facteur assez important dans la décision du client final. Donc maintenant, on retrouve beaucoup de produits différents, beaucoup de matières différentes utilisées, aussi bien au bois, gaz et autre combustible …" .

L’analyse est identique chez un autre acteur de la tendance, Karel Vanhuyse. Il est, lui, le co-concepteur d’un brasero design, made in Belgium, le Rocco, vendu à travers toute l’Europe : "Je pense que les gens ont plus de temps pour aménager leur jardin. Et aussi, ils ont peut-être un peu plus d’argent, vu que les possibilités de voyage sont réduites en période de crise du coronavirus. Mais aussi, avec un groupe de personnes, on a un peu plus d’espace autour de soi, avec le Rocco par exemple, pour s’asseoir de manière sécurisée, sans se soucier du Corona."

Sous l’effet de la crise et de ses restrictions, les réunions de famille ou d’amis se font principalement à l’extérieur. Et un brasero, rien de tel pour tenir de longues soirées conviviales au chaud, en toute saison, ou presque.