L'étiquette énergie des électroménagers fait peau neuve

À partir du 1er mars, une nouvelle étiquette énergie deviendra obligatoire pour certains électroménagers . Fini les A ++ ou A +++ ! Sont concernés les réfrigérateurs, congélateurs, ou machines à laver notamment, essentiellement donc les électroménagers de froid et de lavage. Les autres appareils (chauffe-eau, chaudières, climatiseurs, fours, …) passeront à la nouvelle étiquette l’an prochain.

Fini les indices +, ++ et +++. Les notes vont désormais de A à G, pour offrir plus de clarté.

ans un premier temps, la classe A sera inatteignable et la classe B, difficilement accessible, afin de laisser une marge de progression aux constructeurs et les pousser à innover. Un appareil très performant pourra donc être classé B, C voire même D avec la nouvelle étiquette. Votre appareil ne deviendra pas pour autant moins performant, mais la classification évolue.