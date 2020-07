L'engouement pour la couture : l'envie de créer et de faire les choses soi-même !

Si toutes nos grands-mères possédaient une machine et maniaient le fil et l’aiguille avec aisance, le savoir-faire s’était perdu en chemin… Mais depuis 10 ans, la couture connaît un retour en grâce. Les ateliers se sont multipliés ces dernières années, et l’engouement s’est encore accentué à la suite du confinement ! Cette tendance n'est-elle qu'éphémère ou va-t-elle s'installer dans nos habitudes ?

A la suite de crise sanitaire , les machines qui prenaient la poussière sont ressorties des placards, et de nouvelles passions sont nées ! Plus que jamais, la couture était tendance, au même titre que le jardinage, la pâtisserie ou le vélo.

Le succès de la couture continue-t-il pendant l’été ?

Guy-Laurent François est sceptique. Selon lui, cet engouement devrait s’estomper. "Nous retrouvons nos habitudes d’antan, nous passons à nouveau moins de temps à la maison. Bien sûr, Le Do it yourself reste toujours tendance, il l’était déjà bien avant la crise, mais nous retrouvons des niveaux plus habituels."

Brigitte Kersten, l’organisatrice du P’tit atelier de Félicie à Nivelles estime que cette nouvelle tendance va perdurer. "Assez rapidement, lorsque nous avons commencé à voir des reportages sur des couturières cousant des masques, les demandes de renseignements sont arrivées. Il y a un réel enthousiasme" constate-t-elle. Avec le confinement, certes l’occasion de se lancer ou de renouer avec la couture s’est présentée mais cette folie qui s’est emparée des couturières en herbe ne s’arrête pas aux masques !