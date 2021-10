L'effet cocktail des ingrédients des boissons énergisantes: attention danger pour notre santé !

Pierre Garin est diététicien et nutritionniste. Il est invité sur le plateau des Pigeons pour à nouveau nous parler du côté dangereux des boissons énergisantes comme, par exemple, Red Bull ou Nalu. C'est l'association des substances présentes dans ces boissons qui pose problème. Boire une de ces boissons par jour n'est pas en soi dangereux pour la santé mais il ne faut pas aller au-delà. Les risques de pathologies cardio-vasculaires sont réels.

Les boissons énergisantes sont dangereuses - On n'est pas des pigeons (133/183) - 15/10/2021

Une députée CD&V, Nawal Farih, souhaite interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Une proposition de loi va d'ailleurs être introduite en ce sens. Et en effet, quand on analyse ce que les canettes de Red Bull, Nalu ou Monster Energy, par exemple, contiennent, il y a de quoi être extrêmement inquiet.

" On les positionne dans les produits ultra-transformés. C'est une addition de produits chimiques. C'est de la vraie chimie, en fait. "

D'après Pierre Garin, diététicien et nutritionniste, on additionne à l'eau toute une série de substances. D'abord, la concentration en caféine, est, selon lui, la plus problématique. Ensuite, il y a la taurine, un acide aminé que nous produisons nous-mêmes. Celle-ci n'est pas nocive en elle-même, mais c'est plutôt l'excès de la combinaison. Puis, il y a toute une série de substances édulcorantes, ou d'additifs alimentaires. Dont certains caramels qui sont même cancérigènes.