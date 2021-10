L'autonomie des voitures éléctriques pourrait baisser de 10 à 30% en hiver, d'après une étude norvégienne

La voiture électrique n'aime pas le froid ? - On n'est pas des pigeons (143/183) - 29/10/2021 Avec l'arrivée du froid, la voiture électrique pourrait perdre jusqu'à 30% de son autonomie en hiver. Un twett assassin visant les autorités politiques bruxelloises prédit la catastrophe sur les routes en disant qu'en 2030 quand l'électrique sera imposé partout, avec le froid, il y aura beaucoup de voitures en panne et cela risque d'être le chaos. En connexion Skype, Christophe Dubon, porte parole de la Fébiac explique les raisons de cette perte d'autonomie de la batterie et donne quelques conseils pour éviter de consommer trop d'énergie lorsque l'on roule.