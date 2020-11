L' Ardenne prise d'assaut en plein covid ! (vidéo)

En postant sa photo, Thierry ne cherchait pas porter un jugement de valeur, ni prendre position sur la question de rester confiné ou d'aller prendre l’air : " J’essaie de savoir quoi faire, quoi penser durant cette période de turbulences et pour être honnête, j’ai du mal à me forger une opinion claire."

Depuis une semaine, Thierry Gridlet, instituteur primaire se ressource en sillonnant la Semois ardennaise à la recherche de la beauté des paysages. Il partage ses découvertes via Facebook et ce week-end, il poste une photo qui fait réagir beaucoup de gens.

Françoise aimerait que les promeneurs soient plus responsables : "Malgré la foule présente, certains ne portaient même pas le masque ! Nous faisons un service traiteur à emporter mais souvent dès que nous sommes en cuisine, nous retrouvons des personnes assises sur notre terrasse à boire ou manger alors que c’est interdit. On se retrouve à devoir faire la loi et ce n’est pas à nous à le faire. "

Francoise Boreux est gérante d’un restaurant à Vresse-sur-Semois et elle a été très étonnée de voir autant de monde le week-end de la Toussaint : " Il y avait beaucoup de camping-cars et les gîtes étaient complets pour des familles de 3 à 6 personnes. Il y avait également énormément de touristes d’un jour."

Illégal ?

Le problème c'est que ces balades au grand air sont légales vu que notre confinement n’est pas strict. Où est la limite ?!

Patrick Adam, Bourgmestre à Bouillon a très vite contacté la police ce samedi afin d’intervenir sur les sites surchargés. Mais le Bourgmestre insiste sur le bon sens des citoyens :" Nous sommes en pleine pandémie et on demande aux gens de rester chez soi le plus possible. C'est une question de bon sens. Respectons cela et attendons un peu avant de venir nous promener dans les Ardennes. Respectons aussi la distanciation sociale et le port du masque. "

Lundi, le calme était revenu dans la vallée de la Semois (et non de la Lesse comme dit dans la vidéo, mea culpa) et les Ardennais espèrent que ce 11 novembre, elle ne soit pas à nouveau prise d’assaut par des touristes d’un jour !