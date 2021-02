L'application qui va aider les animaux perdus ou blessés !

"Animal Research" nouvelle application pour signaler la perte ou un animal errant. - Extrait de On... L’asbl liégeoise "Animal Research" a dévoilé sa nouvelle application. "Animal Research" est le nom donné à une application smartphone permettant de signaler et de retrouver tout animal errant blessé ou décédé repéré sur la voie publique, grâce à des photos géolocalisées. Pour permettre à l’animal d’être pris en charge dans les plus brefs délais, l’application donne la possibilité aux utilisateurs de se contacter entre eux, mais fournit aussi les coordonnées de vétérinaires, refuges, et services de voirie à proximité de l’endroit où l’animal a été localisé.