L'appli PingPrice : un comparatif des prix entre supermarchés d'un simple scan du code-barre

Porte à Porte: l'appli PingPrice - On n'est pas des pigeons (139/183) - 25/10/2021 Dans le Porte à Porte, aujourd'hui, l'entrepreneur Christophe Echement présente PingPrice, une application gratuite qui permet de comparer les prix des produits dans les supermarchés. C'est très simple: avec son téléphone, on scanne le code barre d'un produit dans un magasin et tout de suite l'appli indique les prix de ce produit dans d'autres grandes surfaces. Christophe précise travailler avec Colruyt, Delhaize, Carrefour et Albert Hein.