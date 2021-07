L'appli MOSC : Achetez au meilleur prix vos articles préférés !

Acheter sur Internet, c’est facile mais acheter malin, c’est autre chose. Avez-vous remarqué que d’un site à l’autre les prix des articles peuvent radicalement changer ? Il serait dommage de passer à côté d’une réduction lorsque vous décidez de vous procurer un nouveau smartphone. Encore faut-il trouver le meilleur prix du smartphone en question. Le temps vous manque ou simplement l’envie ? Et bien, MOSC va faire le travail pour vous !

Encore une nouvelle appli ? Oui, mais celle-là, elle va faire du bien au portefeuille ! En plus, elle est simple d’utilisation et pratique. Vous n’allez plus vouloir faire votre shopping en ligne sans elle.

Avec MOSC, vous ne vous ferez plus pigeonner. Devenez un as du shopping en ligne !

Imaginez que vous vous baladez sur le net avec un panier virtuel (MOSC). Dès que vous voyez des articles qui vous plaisent, peu importe le site, vous les ajoutez d’un simple clic dans ce panier. Fini de perdre votre temps à retrouver ce que vous aviez repéré sur les différents sites, tout ce qui vous intéresse est regroupé dans un seul et unique panier grâce à MOSC.

Mais l’application ne s’arrête pas là ! Elle va chercher pour vous les prix les plus bas des articles que vous avez sélectionnés. Il vous suffit de cliquer sur " Produits similaires ", et vous verrez si des articles semblables ou équivalents sont moins chers chez un autre vendeur. Mieux encore, MOSC vous alerte en temps réel dès qu’un des produits de votre panier bénéficie d’une réduction de prix. Même les offres exclusives et coupons ne lui échappent pas !

Les " fausses " promotions, ça vous parle ? Certains magasins augmentent leurs prix avant les soldes ou affichent des pourcentages de remise alors que le prix n’a même pas baissé. Avec MOSC, vous ne vous ferez plus pigeonner ! Une fois l’article ajouté dans votre panier, vous pouvez suivre l’évolution du prix afin d’éviter ces pièges à promotions.

La cerise sur le gâteau, c’est pour bientôt : l’équipe travail sur une nouvelle fonctionnalité, vous tenir au courant si un article indisponible revient en stock. De nouveau, plus besoin de guetter sur le site, MOSC vous le notifiera.