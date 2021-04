L'appli itsme® sécurise-t-elle bien vos données personnelles ?

L'application Itsme vous permet d'entrer en contact avec votre banque ou avec le gouvernement notamment et, cela, sans utiliser votre lecteur de cartes. Comment vos données identitaires y sont-elles utilisées ? Peut-on s'y faire hacker? Et, les partenaires privés de cette appli, Immoweb, par exemple, pourraient-ils se servir de vos données à des fins publicitaires ? Côté sécurité, cela ne pose pas de problème, côté utilisation des données personnelles à des fins publicitaires, à vous de bien lire les conditions émises par les partenaires privés.

L'application Itsme en question - On n'est pas des pigeons (69/183) - 24/04/2021 L'application Itsme vous permet d'entrer en contact avec votre banque ou avec le gouvernement notamment et, cela, sans utiliser votre lecteur de cartes. Comment vos données identitaires y sont-elles utilisées ? Peut-on s'y faire hacker? Et, les partenaires privés de cette appli, Immoweb, par exemple, pourraient-ils se servir de vos données à des fins publicitaires ? Côté sécurité, cela ne pose pas de problème, côté utilisation des données personnelles à des fins publicitaires, à vous de bien lire les conditions émises par les partenaires privés.

Cette appli permet notamment de ne plus devoir utiliser de lecteur de carte pour se connecter à sa banque. Il suffit d’introduire les 5 chiffres de votre code itsme ® et le tour est joué. Adieu lecteur de carte ! itsme® propose par ailleurs beaucoup d'autres options.

Il est également possible de vérifier quelles données ont été partagées. En effet, votre historique renseigne où vous avez utilisé itsme® et les données précises de partage de données que vous avez approuvées.

D'après Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit, quand on se connecte avec l'appli, il n'y a absolument aucun risque.

L'application a été développée avec un niveau extrêmement élevé de précision et de sécurité.

Si on se connecte à sa banque, à son assurance, aux administrations publiques, on a la certitude que les données sont cryptées et qu'une fois identifié, on est bien l'utilisateur.