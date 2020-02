L'appareil photo jetable renaît de ses cendres !

Vous pensiez qu’il était mort ? L’appareil photo jetable se vend encore ! Même si on le trouve moins facilement qu'avant et qu'il est méconnu des plus jeunes.

On a mis un appareil photo jetable dans les mains des ados et leurs réactions sont attendrissante. Certains pensent que c'est un jouet , d'autres ne comprennent pas leur fonctionnement.

Pourtant, aujourd’hui, dans les magasins spécialisés , à savoir les photographes qui ont pignon sur rue, on déclare encore en vendre. Certains nous disent même en vendre de plus en plus.

Quel coût ?

Pourtant, aujourd’hui ces appareils ont un coût, il faut débourser entre 10 et 15 euros pour un simple appareil (plus encore s’ils ont certaines options comme de pouvoir aller dans l’eau ou s’ils peuvent prendre plus de photos). Le développement coûte une bonne vingtaine d’euros chez un photographe (si toutes les photos sont développées) !

Et dans les grandes surfaces ? Il devient très difficile de s’en procurer ! De toutes les enseignes que nous avons pu faire (en vrac : Kruidvat, Action, Traffic, Vandenborre, Mr. Bricolage, Carrefour, Hema, Wibra, Extra, Coolblue, Eldi, etc.) seules deux en avaient encore : MediaMarkt et Blokker (qui s’apprête en plus à devenir " Mega World " avec un nouveau concept encore inconnu à ce jour…).

Si le coût de l’appareil y est sensiblement le même, le développement est quant à lui nettement moins cher ! Moins d’une dizaine d’euros si toutes les photos sont développées. Cette solution, peut-être moins onéreuse, est aussi moins qualitative. En comparant les photos prises par deux mêmes appareils, le même jour et dans des mêmes endroits, on se rend immédiatement compte que les photos développées chez un photographe professionnel ont une qualité nettement supérieure, en plus de nous revenir en plus grand nombre.